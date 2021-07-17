Son dakika haberi... Çorlu'da "Çocuk Şenliği" düzenlendi
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Son dakika haberi... Çorlu'da "Çocuk Şenliği" düzenlendi

Son dakika haberi... Çorlu'da 'Çocuk Şenliği' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Çorlu ilçesinde Nusratiye Mahalle Muhtarlığı ve Kastamonulular Derneği tarafından "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Çorlu ilçesinde Nusratiye Mahalle Muhtarlığı ve Kastamonulular Derneği tarafından "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Muhtarlığın bahçesinde düzenlenen şenliğe, çocukların yanı sıra anne ve babalar da katıldı.

Muhtar Cemile Doğru, burada yaptığı konuşmada, salgın sürecinin çocuklar için oldukça zor geçtiğini söyledi.

Bu nedenle çocuklar için Kastamonulular Derneği ile şenlik düzenlediklerini belirten Doğru, "Şenlik kapsamında çocuklarımıza hediyeler verdik, ikramlarda bulunduk, palyaço ve animasyon gösterileri tertip ettik. Bunların yanı sıra etrafımızdaki iş adamı ve hayırsever dostlarımızın da desteği ile bin üzerinde bir sayıya ulaşarak, çocuklarımızın bayramlık ihtiyaçlarını karşıladık. Emeği geçen herkese sonsun teşekkür ediyorum." dedi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise Doğru'yu örnek davranışı dolayısıyla tebrik etti.

Doğru, Belediye Başkanı Sarıkurt ve MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan'a plaket verdi.

Son dakika haberi... Çorlu'da 'Çocuk Şenliği' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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