Çocuk parkında bulunan cansız bedenin yanında enjektör bulundu
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Çocuk parkında bulunan cansız bedenin yanında enjektör bulundu

24.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:13
Çocuk parkında bulunan cansız bedenin yanında enjektör bulundu

Antalya'da uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan Can Vurgun'un çocuk parkında cesedi bulundu. Uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan Vurgun'un cansız bedeninin yanında, enjektör olduğu görüldü.

Öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2862 Sokakta bulunan çocuk parkında gezen vatandaşlar, hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

PARKTA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri kişinin öldüğünü belirledi.

YANINDAN ENJEKTÖR ÇIKTI

Yanında enjektör bulunan cesedin, uyuşturucudan çok sayıda kaydı olan Can Vurgun'a ait olduğu belirlendi. Kolunda iğne izleri bulunan Vurgun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çocuk parkında bulunan cansız bedenin yanında enjektör bulundu
Çocuk parkında bulunan cansız bedenin yanında enjektör bulundu
Çocuk parkında bulunan cansız bedenin yanında enjektör bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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