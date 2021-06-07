Son dakika haber... Çobanbey'de patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Son dakika gündem haberine göre - Çobanbey'de patlama: 1 ölü, 7 yaralı Suriye'nin Halep kentinde bulunan Çobanbey'de bir çanta içine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.