Son dakika haberi... Çin'de mezbahada öldürülerek 'sosis' yapılması planlanan 40 köpek bulundu
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Son dakika haberi... Çin'de mezbahada öldürülerek 'sosis' yapılması planlanan 40 köpek bulundu

02.12.2020 22:30 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:36
Son dakika haberi... Çin'de mezbahada öldürülerek 'sosis' yapılması planlanan 40 köpek bulundu

Son dakika haberi: Çin'de bir mezbahada, çalıntı olduğu düşünülen 40 köpek bulundu.

Çin'de bir mezbahada, çalıntı olduğu düşünülen 40 köpek bulundu. İnsan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülerek 'sosis' yapılacağını ifade etti.

Olay, Çin'in Siçuan eyaletindeki Leshan kentine bağlı Huilong köyünde meydana geldi. Yasadışı bir mezbahada, öldürülmek üzere bekleyen 40 köpek bulundu. İnsan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülerek 'sosis' yapılacağını belirtti. Kafeslerde tutulan labrador ve golden retriever cinsi köpeklerin çalıntı oldukları ifade edildi. İşletme sahiplerinin, müşterileri aramak için Çin mesajlaşma uygulaması WeChat'te canlı köpeklerin fotoğraflarını paylaştıkları iddia ediliyor. Müşterilerin ise fotoğraflara göz atarak köpekleri seçerek öldürülmesini ve sosis haline getirilmesini isteyebildiği öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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