Son dakika haberi... Çin'de 22 işçinin mahsur kaldığı altın madeninden 11 kişi kurtarıldı
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Son dakika haberi... Çin'de 22 işçinin mahsur kaldığı altın madeninden 11 kişi kurtarıldı

24.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:07
Son dakika haberi... Çin'de 22 işçinin mahsur kaldığı altın madeninden 11 kişi kurtarıldı

Son dakika haber: Çin'in Şandong eyaletinde 14 gün önce meydana gelen patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağından 11 işçinin kurtarıldığı bildirildi.

Çin'in Şandong eyaletinde 14 gün önce meydana gelen patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağından 11 işçinin kurtarıldığı bildirildi.

Çin basınındaki haberlere göre, 10 Ocak'ta, eyaletin Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki altın madeninde meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ambulans ve itfaiye araçlarının da hazır bekletildiği maden alanında 600'den fazla arama kurtarma personelinin görev yaptığı çalışmalar sonucu 11 işçi kurtarıldı.

Yetkililer, kurtarılan işçilerin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

İnşaat halindeki madende mahsur kalan işçilerden biri, 21 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Çin'de 32 bin maden için "denetim" talimatı

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.

Açıklamada, denetimlerin mart ayına kadar süreceği, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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