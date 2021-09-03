Son dakika haberi... ÇIKTIDA KAZA: 4 YARALI
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Son dakika haberi... ÇIKTIDA KAZA: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, refüjü aşıp, karşı şeride geçen kamyonet, 2 otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, refüjü aşıp, karşı şeride geçen kamyonet, 2 otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, İzmir - Ankara Karayolu üzerindeki Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'ndaki battı çıktıda meydana geldi. Turgutlu'dan Ankara yönünde giden İsmail Ilgın (54) yönetimindeki 45 EJ 212 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakmiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Hasan Basri Humalı'nın (79) kullandığı 64 NP 979 plakalı otomobil ve Mehmet Dağlı (45) idaresindeki 09 SP 445 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ilgın, otomobil sürücüsü Dağlı ile yanındaki Mertcan Dağlı (20) ve Fulden Doğan (20) yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü Humalı ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mertcan Dağlı ve Fulden Doğan'ın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Kaza sonrası battı çıktı üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi... ÇIKTIDA KAZA: 4 YARALI
Son dakika haberi... ÇIKTIDA KAZA: 4 YARALI
Son dakika haberi... ÇIKTIDA KAZA: 4 YARALI
Son dakika haberi... ÇIKTIDA KAZA: 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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