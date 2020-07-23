Son dakika haberi | Çıkan yangında iki ev yandı Son dakika haberine göre Karabük'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Başköy köyünde Bilal Demir'e ait 3 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Nazik Sarı'ya ait 3 katlı eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karabük Orman İşletme Müdürlüğü arazözü tarafından müdahale edildi. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, 3 katlı iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evlerde kimsenin olmadığı öğrenildi. Kaynak: AA