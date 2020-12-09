Son dakika haberi | Çiftlikköy'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son dakika haberi | Çiftlikköy'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

09.12.2020 08:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:47
Son dakika haberi | Çiftlikköy'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Son dakika haberlerine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının son genelgesi doğrultusunda Çiftlikköy'de Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı.

Köprülü Kavşak mevkisinde önlem alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçları ile taksiler üzerinde kontroller gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polis ekiplerinin de destek verdiği denetimde, minibüslerdeki vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Denetime, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve kurum idarecileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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