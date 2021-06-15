Son dakika haberi! CHP İl Başkanı Özer, doktora silahlı saldırıyı kınadı

Son dakika haberleri... CHP Kayseri İl Başkan Ümit Özer, Develi ilçesinde dün mesai çıkışında sokakta bir kişi tarafından tabancayla bacağından yaralanan Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde görevli doktor E.K'ye yapılan saldırıya tepki gösterdi.

CHP Kayseri İl Başkan Ümit Özer, Develi ilçesinde dün mesai çıkışında sokakta bir kişi tarafından tabancayla bacağından yaralanan Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde görevli doktor E.K'ye yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Özer, yazılı açıklamasında, sağlık çalışanlarının insan hayatındaki öneminin tartışılmaz olduğunu, Kovid-19 salgını sürecinde bunun bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"İnsan hayatı pamuk ipliğine bağlı. Belki biz belki de sevdiklerimiz an gelecek o şiddet mağduru doktorlar tarafından tedavi edileceğiz. Her zaman bunun bilincinde olmalıyız. En basit örnek pandemi sürecidir. Salgın boyunca sağlık çalışanlarının nasıl canla başla çalıştığını hepimiz görüyoruz. Kimi zaman ailesinden, eşinden, çocuğundan uzak kalmak zorunda kaldılar, kalıyorlar. Bu farkındalıkla sağlık çalışanlarına karşı davranışlarımızı tekrar gözden geçirmeliyiz. Özellikle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet asla ama asla affedilecek bir husus olmamalı, şiddet uygulayan en ağır cezayı almalıdır. Silahlı saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimi iletip, kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil