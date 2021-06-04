Son dakika haberi: Ceviz kırma tartışmasında komşusunu öldüren sanık müebbet hapse çarptırıldı

Son dakika 3. sayfa haberi... Sultangazi'de ceviz kırarken çıkan gürültüden rahatsız olduğu için komşusunu vurduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava ilk duruşmada karara bağlandı.

Sultangazi'de ceviz kırarken çıkan gürültüden rahatsız olduğu için komşusunu vurduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava ilk duruşmada karara bağlandı. Sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme, cezasında indirim uygulamadı.

Sultangazi'de 6 Ocak'ta evinde ceviz kırdığı için çıkan sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusu Velit Bakır'ı vuran sanık Mustafa Turan'ın yargılandığı dava ilk duruşmada karara bağlandı. İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mustafa Turan, müştekiler Velit Bakır'ın eşi ile kardeşleri ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Vurulduğunu anlamadım"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Bakır, "Beton yıkılıyormuş gibi sesler duydum. Dışarı çıktım bu sefer sesin bodrumdan geldiğini anladım. Bodruma inince karanlıkta kimseyi görmedim ve korktum. Eve dönüp silahımı aldım. Sonra komşumun yanına gittim. 'Dışarıdan ses geliyor, sizde duyuyor musunuz' dedim. 'Evet duyuyoruz bizden geliyor, sen o kadar ses yapıyorsun biz sana bir şey demiyoruz' dedi. Olay 45 saniye içinde oldu. Küfür ederek üstüme yürüdü. Poşetteki silah onun kıyafetine takıldı. Duracak sandım suratıma baktı, silaha baktı bana bir adım daha gelince patladı. Silah kazara patladı. Vurulduğunu anlamadım. Tekrar eve girdi. Küfür ederek tekrardan bana doğru gelirken daire kapısının önüne düştü. Ben o zaman vurulduğunu anladım. Ondan sonra korktuğum için silahla beraber tekrar evime çıktım. Ancak evimde duramayarak dışarıya çıkıp kaçmak istedim. Tam kapının ağzında beni yakaladılar" ifadelerini kullandı.

"Bir hafta önce elektriğimizi suyumuzu kesti"

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Velit Bakır'ın hamile eşi Nesrin Bakır, "Canım ceviz çekti, toplam 5 ceviz yoktu. Bir ya da iki tane kırmadan kapı çaldı. Kapı çaldı kapıyı, eşim açtı. Adam dedi ki 'bu ne gürültü', eşim de 'ceviz kırıyoruz' dedi. 'Buyur sen de ye' dedim o da 'niye gürültü yapıyorsun' diye cevap verdi. Eşim de 'Sen bütün gün gürültü yapıyorsun biz bir şey diyor muyuz" dedi. Elinde poşeti görmüştük. Eli tetikteydi, eşimin göğsüne silahı değdirdi, silahı patlattı. Eşim vurulunca direkt düştü, ben de bağırmaya başladım. O arada 14 yaşındaki oğlum çıktı odadan. Komsulardan yardım istedi. Sanık yukarı çıkmadan kaçmaya çalıştı. Yan komşum kaçamadan tuttu. Şahıs bir hafta önce elektriğimizi suyumuzu kesti. 'Neden kirayı vermiyorsunuz' dedi. Biz ağabeyinin kiracıyız. Bize sürekli bana verin kirayı diyordu. Biz zaten ağabeyine vermiştik kirayı" şeklinde konuştu.

"Babam Mustafa'nın üstüne yürümedi, küfür etmedi"

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün oğlu Yusuf Bakır ise, "Annem çekiçle ceviz kırıyordu. Kapı çaldı ben diğer odadaydım babam kapıyı açtı o kişi,'Bu ne gürültü' dedi. Babam da 'ceviz kırıyoruz, sen bizi her gün rahatsız ediyorsun' dedi. Aralarında bir konuşma geçti, küfür yoktu. Babam 'sen yukarı çık' dedi. Sanığın elinde siyah poşet vardı, babama ateş etti. Kaçarken amcam tuttu yere yatırdı. Babam kesinlikle Mustafa'nın üzerine yürümedi, küfür etmedi. Ateş ettiğinde korktum. Sanığı elinde siyah poşetle merdivenlerden inerken gördüm. Panikle dışarıya çıktım o sırada akrabamız olan yan binadaki Selman amcam geldi. Kaçmaya çalışan sanığı Selman amcam yakaladı" diye belirtti.

Savcılık duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Mustafa Turan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Müştekiler avukatı beyanında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Mustafa Turan ise "Yalan söylüyorlar" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Turan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum etti. Sanığın cezasında indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı