Son dakika haberi | Cennet Koyu 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlendi
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Son dakika haberi | Cennet Koyu 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlendi

11.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:56
Son dakika haberi | Cennet Koyu 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlendi

Son dakika haber: MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Belediyesi'nin, 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında belediye ekipleri ve gönüllüler, Cennet Koyu'nda kıyı temizliği yaptı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Belediyesi'nin, 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında belediye ekipleri ve gönüllüler, Cennet Koyu'nda kıyı temizliği yaptı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce Cennet Koyu'nda kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Gün boyu süren etkinlikte Cennet Koyu'nda torbalar dolusu katı atık toplandı. Gazeteci Kenan Erçetingöz'ün de destek verdiği etkinlikte, toplanan katı atıklar arasında yorgan, yastık ve battaniye gibi eşyaların da bulunması dikkat çekti. Doğaya gelişigüzel atılmış birçok maske de dikkati çekti.

Yaklaşık 9 ay Bodrum'da yaşadığını belirten Kenan Erçetingöz, "Daha önce Yalıkavak Değirmenler Tepesi'nde insanların çöplerini ağaçların üzerine atmaktan çekinmediğini görünce bir çekim yapmıştım. Sağ olsun Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, alanın sorumluluğu Karayolları'na ait olmasına rağmen orayı temizledi. Daha sonra Bodrum Belediyesi'nin, 'Bodrum'da Doğa Kazacak' sloganıyla başlattığı bir kampanya olduğunu öğrendim ve o kampanyaya katılmak istedim. Cennet Koyu'nda durum çok kötü. Böyle güzel bir yerin kıymeti insanlarımız tarafından bilinmiyor. Orada piknik yapıp pisliğini de orada bırakmak dünyanın en kötü şeyi, her yerde çöp kutuları var. Doğaya sahip çıkalım, doğayla kavga etmeyelim ve dalga geçmeyelim. Sadece Bodrum değil bütün ülkemiz cennet, kıymetini bilelim ve sahip çıkalım" dedi.

Yaklaşık iki saat süren temizlik etkinliği sonrasında toplanan atıklar Bodrum Belediyesi'nin Konacık Mahallesi'nde bulunan Geri Dönüşüm Merkezi'ne götürdü.


Son dakika haberi | Cennet Koyu 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlendi
Son dakika haberi | Cennet Koyu 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlendi
Son dakika haberi | Cennet Koyu 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlendi
Son dakika haberi | Cennet Koyu 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlendi
Son dakika haberi | Cennet Koyu 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlendi
Son dakika haberi | Cennet Koyu 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlendi
Son dakika haberi | Cennet Koyu 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlendi
Son dakika haberi | Cennet Koyu 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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