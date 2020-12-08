Son dakika haberi | Çelik: (Hukuk reformu) Bu çalışmalar güçlü bir şekilde yapılacak, Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve kendileri tarafından kamuoyuna açıklanacak."
08.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:54
Son dakika gündem haberi: Çelik: (Hukuk reformu) Bu çalışmalar güçlü bir şekilde yapılacak, Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve kendileri tarafından kamuoyuna açıklanacak.
Çelik: (Hukuk reformu) Bu çalışmalar güçlü bir şekilde yapılacak, Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve kendileri tarafından kamuoyuna açıklanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş