Son dakika haberi... Çekmeköy'de Eğlence merkezinin önünde silahlı çatışma: 2 yaralı
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Son dakika haberi... Çekmeköy'de Eğlence merkezinin önünde silahlı çatışma: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Çekmeköy'de Eğlence merkezinin önünde silahlı çatışma: 2 yaralı Çekmeköy'de eğlence merkezinde tartışmaya başlayan iki grup arasında başlayan gerginlik kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

26.08.2020 05:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 05:47

Çekmeköy'de Eğlence merkezinin önünde silahlı çatışma: 2 yaralı

İSTANBUL - Çekmeköy'de eğlence merkezinde tartışmaya başlayan iki grup arasında başlayan gerginlik kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Çekmeköy Madenler Mevkiinde bulunan bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence merkezinde eğlenirken burada tartışmaya başlayan iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan 11 el ateş sonucu kimliği henüz belirsiz 2 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis soruşturma başlattı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevredeki Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kişiyi yaralayarak olay yerinden araçlarıyla kaçan kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri soruşturma başlatırken olayın yaşandığı sokakta polis ekipleri uzun süre delil araması yaptı.

Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberi... Çekmeköy'de Eğlence merkezinin önünde silahlı çatışma: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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