Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
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Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Libya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile görüştü.


Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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