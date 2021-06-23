Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.