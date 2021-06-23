Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Libya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı