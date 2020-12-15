Son dakika haberi | Ezine'de kaçak sigara operasyonu

Son dakika habere göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 14 binden fazla doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 14 binden fazla doldurulmuş sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede R.Ç'nin iş yeri ve deposunda arama yaptı.

Aramalarda, 14 bin 40 doldurulmuş sigara, 17 paket nargile kömürü, 79,5 kilogram sarma ve doldurmaya hazır kıyılmış tütün ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan R.Ç, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel