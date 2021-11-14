Son dakika haberi | Çanakkale'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, babası öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Çanakkale'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, babası öldü

AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Çanakkale'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, babası öldü

Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gelibolu-Eceabat kara yolunda seyreden Tolga Çolak idaresindeki 59 ADU 968 plakalı kamyon, Ilgardere mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan sürücünün babası Abdullah Çolak'ın (60) öldüğünü belirledi.

Yaralanan sürücü Tolga Çolak ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇANAKKALE - Evlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan çift yaşamını yitirdi

ÇANAKKALE - Evlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan çift yaşamını yitirdi

 Evlerinde bıçaklanarak öldürülen Sümer çifti toprağa verildi

Evlerinde bıçaklanarak öldürülen Sümer çifti toprağa verildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeselini bu sözlerle anlattı: Gözlerim yaşlı olarak izledim, ağladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeselini bu sözlerle anlattı: Gözlerim yaşlı olarak izledim, ağladım

AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title