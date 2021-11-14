Son dakika haberi | Çanakkale'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, babası öldü
AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gelibolu-Eceabat kara yolunda seyreden Tolga Çolak idaresindeki 59 ADU 968 plakalı kamyon, Ilgardere mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan sürücünün babası Abdullah Çolak'ın (60) öldüğünü belirledi.
Yaralanan sürücü Tolga Çolak ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri
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