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Son dakika haberi: Çanakkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Çanakkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Melih Özsoy idaresindeki 36 KB 1096 plakalı otomobil, Bolayır köyü mevkisinde Ece Kocaman'ın kullandığı 34 JD 5115 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracında sıkışan Ece Kocaman, bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Kocaman ve diğer araçtaki 3 kişi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi: Çanakkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri
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