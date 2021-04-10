Son dakika haberi... Çan'da 1 köy karantinaya alındı, 1 köyün karantina süresi uzatıldı
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Son dakika haberi... Çan'da 1 köy karantinaya alındı, 1 köyün karantina süresi uzatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Çan'da 1 köy karantinaya alındı, 1 köyün karantina süresi uzatıldı

Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE'de Çan ilçesine bağlı Bozguç köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı, karantinası dolan Yaykın köyünde ise süre uzatıldı.

ÇANAKKALE'de Çan ilçesine bağlı Bozguç köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı, karantinası dolan Yaykın köyünde ise süre uzatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünün, artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Köye giriş çıkışlar kontrol altına alınırken, vatandaşların temel ihtiyaçları Çan Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek grubunca karşılanacak.

Terzialan beldesinde ise Çakmakçayır Mahallesi'nde 10 hane, Süle Mahallesi'nde 1 hane olmak üzere toplamda 11 hane artan vaka sayıları ve bulaş riski olduğunu gerekçesiyle 10 gün karantinaya alındı.

Öte yandan, 31 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alınan ilçeye bağlı Yaykın köyünde karantina süresi 7 gün daha uzatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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