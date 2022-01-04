Son dakika haberi | Caddede husumetlilerinin bıçakladığı Onur, hastanede öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Caddede husumetlilerinin bıçakladığı Onur, hastanede öldü

Son dakika haberi | Caddede husumetlilerinin bıçakladığı Onur, hastanede öldü
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KOCAELİ'de, aralarında husumet olan 2 kişiyle caddede karşılaşıp, kavga eden Onur Çınar Kaplan (31), bıçaklandı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - KOCAELİ'de, aralarında husumet olan 2 kişiyle caddede karşılaşıp, kavga eden Onur Çınar Kaplan (31), bıçaklandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaplan, yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde, Darıca ilçesinde Osmangazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Onur Çınar Kaplan, caddede aralarında husumet bulunan U.K. ve İ.K. ile karşılaştı. 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Onur Çınar Kaplan bıçaklandı, U.K. ve İ.K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı Onur Çınar Kaplan'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Evli ve 1 çocuk babası olan servis şoförü Kaplan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan U.K. ve İ.K'yi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.


'HEP İFTİRA ATIYORLARDI, BU DEFA DA BEN YAKTIM'

'HEP İFTİRA ATIYORLARDI, BU DEFA DA BEN YAKTIM'

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title