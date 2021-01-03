Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
03.01.2021 13:26 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:31
Gelen son dakika haberine göre Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik Meydandaki güvercinler İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.
Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik
Meydandaki güvercinler İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez