Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Gelen son dakika haberine göre Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik Meydandaki güvercinler İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.