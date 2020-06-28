Son dakika haberi | Büyükşehir'in hikaye yarışması sonuçlandı
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Son dakika haberi | Büyükşehir'in hikaye yarışması sonuçlandı

Bir son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü yapılan hikaye yarışmasının sonuçları açıklandı.

Son dakika haberi | Büyükşehir'in hikaye yarışması sonuçlandı
28.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:20

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü yapılan hikaye yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada birinciliği 'Yılkıdan Uyanmış Demir Atlar' adlı hikayesi ile Hakan Unutmaz kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, kültürel faaliyetler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda her yıl geleneksel olarak düzenlenen hikaye yarışmasının kazananları belli oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen hikaye yarışmasına 1200 hikaye katıldı. Yarışmanın sonucu için bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya yarışmanın jürisinde bulunan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Prof Dr. Mehmet Narlı, Hikayeci Yazar Necip Tosun, Hikayeci Yazar Cemal Şakar, Hikayeci Yazar Güray Süngü, Hikayeci Yazar Abdullah Harmancı, Hikayeci Yazar Nurkal Kumsuz, Hikayeci Yazar Hüdaverdi Aydoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü katıldı.

Yarışmaya gönderilen 1200 hikaye ön jüri tarafından titizlikle değerlendirildikten sonra seçici kurul tarafından sayıları 45'e indirildi.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu birinciliği 'Yılkıdan Uyanmış Demir Atlar' adlı hikayesi ile İzmir'den katılan Hakan Unutmaz kazandı. İkinciliği ise 'Leylekler Bu Yıl da Gelmedi' adlı hikayesi ile Adana'dan Aysel Kaymaz, üçüncülüğü ise 'Odalarda' adlı hikayesi ile İstanbul'dan Ahmet Hakan Karataş elde etti. Yarışmanın birincisine 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, mansiyona layık görülenlere ise 1000'er TL para ödülü verilecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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