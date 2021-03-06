Son dakika haberi: Bursa Kontrolden çıkan otomobil 10 metreden inşaata düştü: 2 ölü

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Kontrolden çıkan otomobil 10 metreden inşaata düştü: 2 ölü

BURSA'da kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak 10 metreden fabrika inşaatına düştü. Kazada sürücü Ercan Aslan (24) ile otomobilde bulunan sevgilisi Halime Toksun (19) hayatını kaybetti.

Kaza, gece 00.30 sıralarında İnegöl İlçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde yaşandı. Seyir halindeki sürücü Ercan Aslan (24) idaresindeki 16 AFM 146 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Aşırı hızın da etkisiyle metrelerce savrularak taklalar atan otomobil, cadde üzerindeki fabrika inşaat alanına girerek, inşaat temeline sürüklendi. Olayı gören inşaat bekçisi, yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilden sıkışan Ercan Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, itfaiye ekipleri Halime Toksun'u kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye arama kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılan, Toksun sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Halime Toksun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobilde sıkışan sürücü Ercan Aslan'ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak morga kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise vinç yardımıyla uçurumdan çıkarıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı