Son dakika haberi: Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberi: Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor

Son dakika habere göre BURSA'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarına devam ediliyor.

Son dakika haberi: Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor
23.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:52

BURSA'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarına devam ediliyor.

Bursa'da, geçen pazar günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı. Sağanağın etkisiyle Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca hemen dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan çiftçiyi köy meydanında mahalle halkı, suyun içinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22) ise yaşamını yitirdi.

5 KİŞİ SELE KAPILDIBursa Valiliği'nden olay akşamı yapılan açıklamada, "AFAD'a gelen ihbar üzerine Bursa ili Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde meydana gelen sel felaketi ihbarı alınması üzerine, Valiliğimizce derhal oluşturulan İl Afet ve Acil durum Yönetim Merkezi'nce olaya müdahale edilmiş olup, meydana gelen sel felaketinde Kestel ilçemiz Dudaklı Mahallesi'nde 1998 doğumlu Kader Akbaba isimli engelli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayacık Mahallesi'nde 5 kişi sele kapılmış, bunlardan bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup, kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir. 257 kişilik arama-kurtarma ekibinin kayıp 4 kişinin bulunması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.KAYIP 5 KİŞİNİN 4'ÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılarak, dere yatağına sürüklenen 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin, Nazime Bilen (74), oğlu Ahmet Bilen (34), Ahmet Bilen'in eşi Türkan Bilen (34), Ahmet-Türkan Bilen'in kızı Medine Bilen (10) olduğu tespit edildi. Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'in ise kayıp olduğu öğrenildi.BAKAN SOYLU VE PAKDEMİR AFET BÖLGESİNE GELDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Bursa'ya gelerek, sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu ve Pakdemir, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 1 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.KADER AKBABA TOPRAĞA VERİLDİSel felaketi sırasında evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu için evden çıkamayarak, yaşamını yitiren Kader Akbaba (22), dün öğle ezanından sonra kılınan cenaze namazının ardından Dudaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KADER'İN BABASI İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün telefon aracılığıyla görüştüğü Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba'ya baş sağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınız sağ olsun diliyorum. Bizler kaza ve kaderin imanımızın bir gereği olduğuna inanan insanlarız. Ne zaman nerede bizi bunlar yakalar bilemeyiz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Bütün aileye baş sağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum" dedi. Baba Akbaba ise, "Çok sağ olun Cumhurbaşkanım, ilgili bakanlarımızın hepsi yanımızda" diye konuştu.DERYA'YI ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDEAFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Deniz Polisi, UMKE ve ANDA ekipleri tarafından kayıp Derya Bilen'in bulunması için Kayacık Mahallesi ile Narlıdere Mahallesi arasında başlatılan detaylı arama- kurtarma çalışması 2'nci günde devam ediyor.SELE KAPILANLARIN EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

4 kişinin öldüğü, 1 kişinin de halen kayıp olduğu ailenin, sele  kapıldıkları ev ve bahçe görüntülendi. Dere yatağında bulunan ev ve bahçenin, selde zarar gördüğü gözlendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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