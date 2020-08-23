Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişinin öldü, 6 kişi yaralandı.
23.08.2020 21:57 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:17
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezitler mevkisinde trafik kazası meydana geldiğini, kazada 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı.
Kaynak: AA