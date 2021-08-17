Son dakika haberi: Bursa'da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Bursa'da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Bursa'da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ormanlık alana yakın yerde çıkan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ormanlık alana yakın yerde çıkan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çakırlı Mahallesi Dışbudak mevkisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletmesine bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, yakında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

10 zeytin ağacı ve 3 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Son dakika haberi: Bursa'da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Bursa'da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Bursa'da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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