Tekme tokat kavga ettiler! Liseli kızların "sevgili" kavgası kamerada
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Tekme tokat kavga ettiler! Liseli kızların "sevgili" kavgası kamerada

25.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:13

Bursa'da lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki grup genç kızın, sokak ortasında tekme tokat kavgası kameraya yansıdı.

Bursa'da dün öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokakta iddiaya göre erkek arkadaş nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Genç kızların o anları çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kamera ile kayıt altına alındı.

Tekme tokat kavga ettiler! Liseli kızların 'sevgili' kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ BATTAL AKTÜRK

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Haber Yorumları (1)
ERCAN: artık herşey değişti
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