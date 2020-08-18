Son dakika haberi... BURSA 35 bin lira kredi borcu olan temizlik işçisi, bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etti
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Son dakika haberi... BURSA 35 bin lira kredi borcu olan temizlik işçisi, bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etti

Son dakika gündem haberine göre 35 bin lira kredi borcu olan temizlik işçisi, bulduğu 110 bin lirayı polise teslim ettiBursa'da temizlik işçisi Habib Çaylı (57), sokakları temizlerken bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etti.

18.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:28

35 bin lira kredi borcu olan temizlik işçisi, bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etti

Bursa'da temizlik işçisi Habib Çaylı (57), sokakları temizlerken bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etti. 35 bin lira kredi borcu bulunan Çaylı, Belki de para ihtiyaç sahibi birinindi, ben haram para istemiyorum dedi.

Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Habib Çaylı, geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde temizlik yaparken çöp konteynerinin yakınında siyah bir torba buldu. Torbanın içinde çöp olduğunu düşünen Çaylı, eline aldığı poşeti açınca içinde para olduğunu gördü. Durumu hemen üstlerine bildiren Çaylı, bulduğu parayı müdürüyle birlikte Çekirge Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. Parayı polise teslim eden Çaylı, paranın sahibinin bulunmasını istedi.

Çaylı'nın bulduğu parayı sayan polis ekipleri, torbada 110 bin lira para olduğunu belirledi. Ekipler paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatırken parayı bulan Çaylı ise olayı anlattı. İki farklı bankaya 35 bin lira kredi borcu olmasına rağmen bulduğu parayı polise teslim eden Çaylı, Ben o gün yola çıktım. Yolu temizlerken baktım orada siyah bir torba var. Torbayı aldım elime, çöp diye atacaktım. Sonra içini açıp baktım ve para olduğunu gördüm. Durumu hemen çavuşuma bildirdim ve onunla birlikte karakola giderek bu parayı teslim ettim. 2 ayrı bankadan kredi çektim. Ben bu parayı bulup polise götürdüğüm için sevindim. Belki de paranın sahibi arabasını sattı, belki ev alacak, belki ihtiyaç sahibi biri diye düşündüm. İnşallah paranın sahibi bulunacak ve bulununca da kendisiyle görüşmek, tanışmak isterim. Borcuma rağmen bu parayı teslim ettim, çünkü haram para istemiyorum. Haram para kursağımdan geçmesin. Helal para istiyorum, ekmeğimin peşindeyim dedi.

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Son dakika haberi... BURSA 35 bin lira kredi borcu olan temizlik işçisi, bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etti

Kaynak: DHA

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