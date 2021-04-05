Son dakika haberi | BURDUR YEŞİL ALG PATLAMASI BURDUR GÖLÜ'NDE SU RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
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Son dakika haberi | BURDUR YEŞİL ALG PATLAMASI BURDUR GÖLÜ'NDE SU RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BURDUR Gölü'nde son günlerde yaşanan tek hücreli yeşil alg patlaması sonucu göl suyunun rengi yeşilimsi ve kahverengi görünüm aldı.

BURDUR Gölü'nde son günlerde yaşanan tek hücreli yeşil alg patlaması sonucu göl suyunun rengi yeşilimsi ve kahverengi görünüm aldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, bu durumun herhangi bir olumsuzluk içermediğini söyledi.

Burdur Gölü'nün özellikle güneydoğu sahillerinde yoğun olmak üzere; Şeker Plajı, Halk Plajı, Kuş Gözlemevi önleri ve Şeker İşçi Evleri sahilinde göl suyunun rengi değişti. MAKÜ Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, yeşilimsi ve kahverengi görünüm alan göldeki bu durumla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Bu durumun gölde her yıl mart-nisan aylarında yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Gülle, gölde yaşanan tek hücreli yeşil alg patlamasının göle ya da canlılara herhangi bir zararının olmadığını ama göldeki yüksek fosfor miktarını göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

'YEŞİL ALG PATLAMASI KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL'

Prof. Dr. İskender Gülle, göldeki bu renk değişikliklerinin yoğun fitoplankton gelişiminin sonucu olduğunu belirterek, Özellikle ilkbahar aylarında, bizim ilkbahar karışımı dediğimiz bir olay vardır. İlkbahar karışımı ile gölün dibindeki zengin fosfor ve azot gibi mineraller suya karışır ve etkili güneş ışığı ile fitoplanktonik organizmalarda çok yoğun gelişim görebiliriz. Bu duruma 'ilkbahar patlaması' diyoruz. Burdur Gölü'nde yaşanan tek hücreli yeşil alg patlaması kötü bir şey değil, bu algler aynı zamanda göl içindeki zooplanktonik organizmaların besinlerini oluşturuyor. Toksik ya da olumsuz bir durum söz konusu değil. Bu görüntü yaklaşık bir ay kadar devam eder. Her sene bu mevsimlerde görürüz bu durumu dedi.

'HER YIL DAHA ŞİDDETLİ GÖRECEĞİZ'

Yaz aylarında ise farklı alg patlaması olayı gerçekleştiğini aktaran Prof. Dr. Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü

Yaz aylarında görülen patlama daha ziyade siyanobakterilerden oluşan bir durumdur. Şu andaki durum endişe edilecek bir yapı değil. Fakat şunu vurgulamakta fayda var. Yapmış olduğumuz rutin analizlerde Burdur Gölü'ndeki fosfor seviyesinin 2000'li yıllardan sonra kademeli olarak artığını görüyoruz. Bu artış neticesinde her yıl bu alg patlamalarını daha şiddetli bir şekilde göreceğimizi tahmin ediyorum.

'BİR TARAFTAN SUYUNU KAYBEDERKEN, DİĞER TARAFTAN DA ZENGİNLEŞİYOR'

Göldeki fosfor seviyesinin artmasında etraftaki tarım ve mera alanlarından gelen fosfor yükü yanında, aynı zamanda kentin atık sularının tam arıtılmadan, azot-fosfor giderimi yapılmadan göle karışmasından kaynaklandığına işaret eden Gülle, şöyle devam etti

Bunun da yoğun bir şekilde etkisi var. Yani gölümüz bir taraftan suyunu kaybederken, diğer taraftan da zenginleşiyor. Göl ötrofik dediğimiz daha renkli, daha bulanık bir hal alıyor, nutrientler bakımından zenginleşiyor ve sonuçta biz bu görüntüyü daha sık göreceğiz. Gölün eski mavisi tam olarak kaybolmayacak ama ilkbahar ve yaz aylarında bu bulanık durumu daha fazla göreceğiz. Şu andaki durum olumsuzluk içermiyor.

Son dakika haberi | BURDUR YEŞİL ALG PATLAMASI BURDUR GÖLÜ'NDE SU RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
Son dakika haberi | BURDUR YEŞİL ALG PATLAMASI BURDUR GÖLÜ'NDE SU RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
Son dakika haberi | BURDUR YEŞİL ALG PATLAMASI BURDUR GÖLÜ'NDE SU RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
Son dakika haberi | BURDUR YEŞİL ALG PATLAMASI BURDUR GÖLÜ'NDE SU RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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