Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, sessizliğini bozdu Sevgilisi Burcu Yılmaz'ı darp ettiği iddia edilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında, kız arkadaşının şikayeti üzerine 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. Öldüresiye şiddete maruz kaldığını söyleyen Yılmaz, o anları hafızasından sildirmek için her şeyi yapacağını söyledi.

Evlilik hazırlığı yaptığı Burcu Yılmaz'ı darp ettiği iddia edilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında, kız arkadaşının şikayeti üzerine 'tehdit' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Arkun'un 4 ay süre ile Yılmaz'a olumsuz söz ve davranışlarda bulunmaması, bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmama ve rahatsız etmemesine karar verilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ederken Arkun'un avukatı açıklama yaparak iddiaların asılsız, kurgu ve gerçek dışı olduğunu öne sürmüştü.

"ŞİDDET VİDEOLARININ TAMAMI YAYINLANMADI"

Yaşadığı şiddet nedeniyle psikolojisinin hala düzelmediğini belirten Burcu Yılmaz ise şunları söyledi: "Evlenmek üzere olduğum Özer Arkun tarafından hafızamdan silmek için her şeyi yapacağım. Öldüresiye fiziksel şiddet sonrasında da ağır psikolojik şiddet gördüm. Süreçten sanatçının çalışma arkadaşları dahil tüm yakınları en başından itibaren haberdardır. Geçen sürede ne yaşadığımı bir ben bilirim bir de yaşayan bilir. Başta sanatçı Sıla olmak üzere bana destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız iyi ki varız. Hukuki süreci herkesin takip etmesini talep ediyor, şiddet gören hiçbir kadının susmaması için yalvarıyorum. Bilmenizi isterim ki şiddet videolarının tamamı basında yer almıyor. Şimdi yayınlanan görüntüler nedeni ile ellerine telefon alamayan ailem, kızlarını çok daha vahim bir halde görmeye dayanamaz."

"SILA HANIM UTANACAK"

MÜZİSYEN Özer Arkun'un menajeri Gerçek Taşlıoğlu ise iddiaları bir kez daha yalanladı: "Asıl psikolojik şiddete sürekli maruz kalan Özer'dir, ben gördüm. Pazartesi sabahı adliyeye giderek savcılıkta ifademizi vereceğiz. Elimizde onlarca delil var. Birçok suçlamadan biz de dava açacağız. Haklı haksızı o zaman kamuoyu anlayacak. Öyle mesajlar, olaylar var ki Sıla Hanım bile söylediğine utanacak."

SILA RESTİ ÇEKMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Sıla, sevgilisine şiddet iddiasıyla gündeme gelen Özer Arkun ile iş ve arkadaşlık bağını kopardığını ve bu süreçte Burcu Yılmaz'ın yanında olduğunu söylemişti.

Kaynak: Hürriyet