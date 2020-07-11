Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, sessizliğini bozdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, sessizliğini bozdu

Sevgilisi Burcu Yılmaz'ı darp ettiği iddia edilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında, kız arkadaşının şikayeti üzerine 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. Öldüresiye şiddete maruz kaldığını söyleyen Yılmaz, o anları hafızasından sildirmek için her şeyi yapacağını söyledi.

Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, sessizliğini bozdu
11.07.2020 08:06 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:56

Evlilik hazırlığı yaptığı Burcu Yılmaz'ı darp ettiği iddia edilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında, kız arkadaşının şikayeti üzerine 'tehdit' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Arkun'un 4 ay süre ile Yılmaz'a olumsuz söz ve davranışlarda bulunmaması, bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmama ve rahatsız etmemesine karar verilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ederken Arkun'un avukatı açıklama yaparak iddiaların asılsız, kurgu ve gerçek dışı olduğunu öne sürmüştü.

"ŞİDDET VİDEOLARININ TAMAMI YAYINLANMADI"

Yaşadığı şiddet nedeniyle psikolojisinin hala düzelmediğini belirten Burcu Yılmaz ise şunları söyledi: "Evlenmek üzere olduğum Özer Arkun tarafından hafızamdan silmek için her şeyi yapacağım. Öldüresiye fiziksel şiddet sonrasında da ağır psikolojik şiddet gördüm. Süreçten sanatçının çalışma arkadaşları dahil tüm yakınları en başından itibaren haberdardır. Geçen sürede ne yaşadığımı bir ben bilirim bir de yaşayan bilir. Başta sanatçı Sıla olmak üzere bana destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız iyi ki varız. Hukuki süreci herkesin takip etmesini talep ediyor, şiddet gören hiçbir kadının susmaması için yalvarıyorum. Bilmenizi isterim ki şiddet videolarının tamamı basında yer almıyor. Şimdi yayınlanan görüntüler nedeni ile ellerine telefon alamayan ailem, kızlarını çok daha vahim bir halde görmeye dayanamaz."

"SILA HANIM UTANACAK"

MÜZİSYEN Özer Arkun'un menajeri Gerçek Taşlıoğlu ise iddiaları bir kez daha yalanladı: "Asıl psikolojik şiddete sürekli maruz kalan Özer'dir, ben gördüm. Pazartesi sabahı adliyeye giderek savcılıkta ifademizi vereceğiz. Elimizde onlarca delil var. Birçok suçlamadan biz de dava açacağız. Haklı haksızı o zaman kamuoyu anlayacak. Öyle mesajlar, olaylar var ki Sıla Hanım bile söylediğine utanacak."

SILA RESTİ ÇEKMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Sıla, sevgilisine şiddet iddiasıyla gündeme gelen Özer Arkun ile iş ve arkadaşlık bağını kopardığını ve bu süreçte Burcu Yılmaz'ın yanında olduğunu söylemişti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı Ekonomi
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor Yaşam
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren taksici serbest
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Bebek'te 150 kişilik yat partisine polis baskını!
Bebek'te 150 kişilik yat partisine polis baskını!
La liga'da durdurulamayan Real Madrid adım adım şampiyonluğa gidiyor
La liga'da durdurulamayan Real Madrid adım adım şampiyonluğa gidiyor
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Coşkun Sabah Gülben Ergen Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Serdar Gürler Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Temmuz Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, sessizliğini bozdu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 10:56:28. #1.14#
title