Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu
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Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Başbakan adayı Daniel Mitov'un, görevi Cumhurbaşkanı Radev'den iade etmesi SOFYA (AA) – Eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin hükümet kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Başbakan adayı Daniel Mitov'un, görevi Cumhurbaşkanı Radev'den iade etmesi SOFYA (AA) – Eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin hükümet kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Partinin başbakan adayı gösterdiği, ülkenin eski dışişleri bakanlarından Milletvekili Daniel Mitov, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den aldığı kabine kurma görevini iade etti.

Mitov, Bulgaristan'ın 240 üyeli parlamentosundaki 63 kişilik ikinci büyük gruba sahip GERB partisinin diğer siyasi güçlerden destek bulamadığını, bundan dolayı görevi iade ettiğini açıkladı.

Parlamentodaki diğer güçler, eski Başbakan Borisov ve partisini iktidarda olduğu dönemde otoriter bir yönetim kurmak ve ülkedeki yeraltı dünyasıyla iş birliği yapmakla suçluyor.

Ülkede 11 Temmuz'da yapılan olağanüstü genel seçimlerden sonra oluşturulan parlamentoda 65 kişilik en büyük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi, hükümet kurma girişiminde başarısız olmuştu.

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Radev'in yeni kabinenin kurulması için son bir kez girişimde bulunarak, parlamentodaki diğer 4 siyasi güçten birine görev vermesi gerekiyor.

Kurulabilecek bir hükümetin güvenoyu alabilmesi için 240 milletvekilinin en az 121'inin desteğini sağlaması gerekiyor.

Siyasi gözlemciler, parlamentodaki 6 gücün arasındaki çekişmeleri göz önünde bulundurarak, ülkenin kısa vadede yeniden erken seçime gitme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu
Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu
Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu
Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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