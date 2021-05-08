Brezilya'daki polis baskınında ölü sayısı 29'a yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki bir metro istasyonunda uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselirken, insan hakları savunucuları operasyonun yasallığını sorguluyor.

Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki bir metro istasyonunda uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselirken, insan hakları savunucuları operasyonun yasallığını sorguluyor.

Brezilya'nın ikinci büyük kenti olan Rio de Janerio'daki Jacarezinho Mahallesi'ne baskın düzenleyen polis ile uyuşturucu çetesi arasında Triagem Metro İstasyonu yakınında silahlı çatışma çıkmış, 1'i polis 25 kişi hayatını kaybetmişti. Rio de Janeiro polisi, geçtiğimiz perşembe günü çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi. Polis, hayatını kaybedenlerden yalnızca 48 yaşındaki polis müfettişi Andre Frias'ın kimliğini açıklarken, diğer 28 kişinin kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Rio de Janeiro eyaleti tarihindeki en ölümcül olay olarak kabul edilen polis operasyonu, işledikleri suçlarda yaşı küçük çocukları kullanan Comando Vermelho (Kızıl Komandolar) uyuşturucu çetesini dağıtmak için gerçekleştirilmişti.

İnsan hakları savunucuları operasyonun yasallığını sorguluyor

Brezilya barosu, Inter-American İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, operasyonla ilgili endişelerini açıkladı. Üç kurum, titiz ve tarafsız soruşturmalar yapılması çağrısında bulundu. Brezilya hükümetine insan haklarına saygı taahhüdünü hatırlattı.

Eylemin yasallığını denetlemekten sorumlu olan Rio de Janeiro Eyaleti Kamu Bakanlığı da, operasyon sırasında meydana gelen ölümlerin koşullarını araştırdığını bildiren bir açıklama yayınladı.

Rio de Janeiro valisi Claudio Castro ise polisi savunarak, "Adalet tarafından çıkarılan düzinelerce tutuklama emri yerine getirildi" dedi.

Brezilya'daki Uluslararası Af Örgütü, Küresel Adalet, Marielle Franco Enstitüsü ve Birleşik Siyah Hareketi gibi kuruluşlar tarafından imzalanan ortak bildiride ise operasyonu katliam olarak adlandırıldı.

Brezilya'nın gecekondu mahallesi Jacarezinho'da polisin uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonu mahalle halkı, çatışmada hayatını kaybedenlerin aile üyeleri ve insan hakları savunucuları tarafından dün protesto edilmişti.

2007'den bu yana en fazla can kaybı yaşanan operasyon

2007'de Complexo do Alemao gecekondu mahallesine düzenlenen ve 19 kişinin hayatını kaybettiği operasyonun ardından söz konusu baskın Rio'da en fazla can kaybının yaşandığı operasyon oldu.

Operasyonlar salgın nedeni ile askıya alınmıştı

Geçtiğimiz yılın Haziran ayından bu yana, Federal Yüksek Mahkeme (STF) salgın nedeniyle gecekondu mahallelerindeki operasyonları askıya almış, yalnızca "kesinlikle istisnai durumlarda" eylemlere izin verilmesine karar vermişti.

(Serkan Bayar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı