Son dakika haberi! Bozcaadalılar, tayini çıkan kaymakam için kampanya başlattı
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Son dakika haberi! Bozcaadalılar, tayini çıkan kaymakam için kampanya başlattı

Son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, 2 yıl görev yapan Kaymakam İbrahim Gültekin'in atama kararına üzülen Ada sakinleri, imza kampanyası başlatarak, tayinin durdurulmasını istedi.

Son dakika haberi! Bozcaadalılar, tayini çıkan kaymakam için kampanya başlattı
17.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:54

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, 2 yıl görev yapan Kaymakam İbrahim Gültekin'in atama kararına üzülen Ada sakinleri, imza kampanyası başlatarak, tayinin durdurulmasını istedi.

Bozcaada'ya 2018 yılında atanan Kaymakam İbrahim Gültekin, ada halkı tarafından çok sevildi. Bozcaadalılar, Kaymakam Gültekin'i geçen yıl haziran ayında ada tarihinde ilk kez işlenen ve tüm ada halkının ayaklandığı cinayetin ardından süreci çok iyi yönetmesi, koronavirüs salgınında Bozcaada'da aldığı kararlar ve uygulamaları, tüm partilere ve kesimlere eşit yaklaşımı, alınan tüm kararlarda makamında tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcilerini bir arada ağırlayarak ortak akılla hareket etmesi nedeniyle çok sevdi. Kaymakam Gültekin, makamı haricinde sık sık adalılar ile birlikte bir araya gelmesi, geceleri bile sık sık sokakları gezerek sorunları çözmesi ile de ada halkıyla bağ kurdu.

Ancak Kaymakam Gültekin, yayınlanan kararname ile Gümüşhane'nin Köse ilçesine atandı. Bozcaada'ya ise yeni kaymakam atanmadı.Bozcaadalılar ise, en azından pandemi sürecinde Kaymakam Gültekin'in adada kalması için imza kampanyası başlatıp, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.Bozcaadalılar, yaklaşık 2 yıldır görev yapan Kaymakam İbrahim Gültekin'in tayininin durdurulması için hem ıslak imza hem de Twitter'da #bozcaadakaymakamigitmesin etiketi ile kampanya başlattı. Islak imzaya adalıların yanı sıra, AK Parti dahil tüm siyasi partilerden de destek geldi. Adalı sanatçı ve memurlar da kampanyaya destek verdi.Ayrıca adalılar #bozcaadakaymakamigitmesin etkiketi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Çanakkale Valiliği'ne seslerini duyurmaya çalıştı. 1 saat süren kampanya sırasında #bozcaadakaymakamigitmesin etiketi Twitter'da ilk 5'e girdi.Kampanya metninde ise adalılar şu ifadelere yer verdi: Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin'in görevine devam etmesini istiyoruz. Bozcaada' da görev yaptığı 20 ay boyunca adalıların sevgisini kazanan, adaletli, eşitlikçi, şeffaf yönetim tarzı ile her vatandaşa söz hakkı tanıyan Kaymakam Gültekin'in görevine devam etmesini istiyoruz.Olağanüstü krizlerin yaşandığı görev döneminde, gelişmeleri yakından takip edip, adanın farklı kesimlerinin görüşlerini alarak ortak aklın oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu eşitlikçi duruşu ve yaklaşımı ile halkımızın sevgisini kazanmıştır. Böylece halk, arkasında devlet olduğunu hissetmiştir. Adada yaşayan değişik meslek gruplarının, STK'ların, gençlerin sorunlarına sonuç odaklı çözümler üretmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2007 yılında restore ettirdiği sonrasında tekrar yıpranan Tarihi Kimisis Teodoku Ortodoks Rum Kilisesinin Çan Kulesinin restorasyonuyla özel olarak ilgilenip yerel kaynaklarla birlikte kısa sürede tamamlatmıştır. Tarıma destek vererek, ada halkının kendi gıdasını yetiştirebilmesi için 50 bine yakın fideyi adalı çiftçilerle buluşturmuştur. Bağcılarımızın sorunlarına hızlı çözümler üreterek, verimliliğin artmasına destek olmuştur. Bozcaada tarihinin önemli yapılarından olan yel değirmenlerini restore ederek uzun yıllardır hayal edilen çalışmayı sonuçlandırmıştır.

Pandemi döneminde almış olduğu cesur kararlar ile; Bozcaadamızın, Türkiye ve Dünya üzerinde tek bir vaka görülmeden bugüne kadar getirerek ender coğrafyalardan olmasını sağlamıştır. Aşağıda imzası olan Bozcaada halkı olarak bizler Kaymakamımız Sayın İbrahim Gültekin'in adamızdaki görevine devam etmesini istiyoruz."


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Kaynak: DHA

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