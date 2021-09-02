Son dakika haberi... Bosna Hersek'teki Uluslararası Belgesel Festivali'nde bu yıl 23 filmin gösterimi yapılacak

Edinilen son dakika haberine göre Al Jazeera Balkanlar tarafından, Bosna Hersek'te bu yıl 10-14 Eylül'de dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Belgesel Festivali'nde (AJB DOC), 23 filmin gösterimi yapılacak.

Al Jazeera Balkanlar tarafından, Bosna Hersek'te bu yıl 10-14 Eylül'de dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Belgesel Festivali'nde (AJB DOC), 23 filmin gösterimi yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl sanal ortamda gerçekleştirilen festivalin bu yılki yapımları, hem sanal ortamda hem de sinema salonlarında sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yılki festival kapsamında bir belgeselin dünya prömiyeri, 8 belgeselin ise bölgesel prömiyeri gerçekleştirilirken, izleyiciler, AJB DOC'un resmi sayfası (www.ajbdoc.ba) üzerinden kaydolmadan, ücretsiz bir şekilde diledikleri belgeseli izleyebilecek.

Al Jazeera Balkanlar Müdürü Tarik Djodic, festivalin geleneksel hale geliyor olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Festivalin dördüncüsünün yeni başarılar getireceğini umuyorum. Önümüzdeki yıllarda güzel sürprizlerimiz olacak." dedi.

AJB DOC Direktorü Edhem Foco ise bu yıl akıllı telefonlarla çekilen belgesel filmlerin yer aldığı SMART DOC kategorisine de yer verdiklerini aktararak, "Bir diğer yeniliğimiz ise belgesel film yapımlarına finansal destek amacıyla oluşturulan 'Industry' olacak. Bu sayede AJB DOC'un yeni bir boyut kazanacağını ve bölgenin en önemli belgesel festivali haline geleceğini umuyoruz." diye konuştu.

Festivale 300'den fazla yapımın başvurduğunu anımsatan Foco, 11'i yarışma kategorisinde olmak üzere 23 filmin gösteriminin yapılacağını söyledi.

Festivalde 3 ödül verilecek

Bu yıl "Challenge" (Meydan Okuma) sloganıyla düzenlenen AJB DOC'un yarışma kısmında, "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alma Dekovic