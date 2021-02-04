Boşanma aşamasındaki koca; eşini, kayınbabası ve kayınbiraderini yaraladıktan sonra intihar etti

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Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi kayınbabasının evini tabanca ile basarak dehşet saçtı. Kayınbabasını, karısını ve kayınbiraderini tabanca ile yaralayan adam daha sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Ayrılma aşamasındaki eşi Meryem Atalay ilekayınpederi Mehmet K. ve kayınbiraderi Yaşar K.'yı tabancayla vurarak yaralayan Hasan Atalay, daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu sarada Meryem Atalay'ın eşi Hasan Atalay için bir gün önce uzaklaştırma ve koruma kararı için başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

KAPI AÇILINCA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79053 Sokak'taki apartmanın 7'inci katında meydana geldi. Meryem Atalay, iddiaya göre eşi Hasan Atalay ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınpederinin evine gelen Hasan Atalay, içeri girince yanında getirdiği tabancayla ateş etmeye başladı. Kayınpederi Mehmet K.'yı başından, eşi Meryem Atalay'yı göğsünden, kayınbiraderi Yaşar K.'yı elinden yaralayan Hasan Atalay, daha sonra silahı başına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırırken, Hasan Atalay'ın ise öldüğünü belirledi.

KORUMA BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Olaydan birkaç gün önce Hasan Atalay ile kavga ettiği öne sürülen Meryem Atalay'ın koruma ve uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu iddia edildi.

KAYINBEDERİN DURUMU AĞIR

Hasan Atalay'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hastanelerde tedavisi devam yaralılardan Mehmet K.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı