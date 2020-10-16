Son Dakika | Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi: '500 metrekare alanı etkiler' - Yeniden

Bir son dakika haberine göre KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada, bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi.

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada, bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi. Uzmanlar, ele geçirilen patlayıcı miktarının bomba yapımında kullanılması halinde 500 metrekarelik alanda etkili olacağını söyledi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gidecek bir TIR'ı 'şüphe' üzerine durdurdu. Gübre taşıdığı beyan edilen TIR'da yapılan aramada 25 kilogramlık çuvallar içinde 3 ton 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi. Potasyum nitrata el koyan ekipler, TIR'da bulunan adı açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı.

500 METRE KARELİK ALANDA ETKİLİ OLABİLİRDİUzmanlar, terör örgütlerinin bombalı saldırılarda amonyum nitrat ve potasyum nitrat kullanarak patlayıcının etkisini artırdığını anlatarak, şunları söyledi:

"Teröristler patlayıcı etkisini artırmak ve yanıcı özelliği ile daha fazla zarar verebilmek için bombalarını potasyum nitrat veya amonyum nitrat ile güçlendiriyorlar. Son yıllardaki bombalı saldırıların ardından yapılan incelemelerde, çoğunluğu TNT olan patlayıcıların gübre, demir parçaları ve bilyeler ile güçlendirilerek daha fazla kayba yol açılmasının amaçlandığı ortaya çıktı. Ele geçirilen potasyum nitratın patlayıcıda kullanılması halinde 500 metre karelik alanda etkili olacağını söyleyebiliriz. Bu kadar yüklü bir patlayıcı kapalı alanda daha ağır kayıplara yol açabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU