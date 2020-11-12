Son dakika haberi | Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı
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Son dakika haberi | Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı

12.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:43
Son dakika haberi | Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı

Son dakika haber: GAZİANTEP Valiliği önüne bırakılan siyah poşet, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından bomba imha robotuyla kontrollü patlatıldı.

GAZİANTEP Valiliği önüne bırakılan siyah poşet, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından bomba imha robotuyla kontrollü patlatıldı. Poşetin içinden kıyafetler ve ayakkabılar çıktı.

Olay, öğle saatlerinde, Gaziantep Valiliği önünde meydana geldi. Valilik binası duvarının kenarına bırakılmış siyah poşeti görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi. Kısa sürede gelen bomba imha uzmanı, poşeti bomba imha robotu ile kontrollü olarak patlattı. Poşetin içinden kıyafetler ve ayakkabılar çıktı. Malzemeler, incelenmek üzere emniyete götürülürken, poşeti bırakan kişi araştırılıyor.


Son dakika haberi | Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı
Son dakika haberi | Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı
Son dakika haberi | Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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