Son dakika haberleri: Bolu'da kendisini eve kilitlediği öne sürülen kadın, balkondan giren polis ekiplerince dışarı çıkarıldı

Son dakika haberlerine göre Bolu'da gürültü ihbarı için evine gelen polisle görüşmemek için kapısını kilitlediği öne sürülen kadın, balkondan eve giren ekiplerce dışarı çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.