Son dakika haberleri: Bolu'da kendisini eve kilitlediği öne sürülen kadın, balkondan giren polis ekiplerince dışarı çıkarıldı
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Son dakika haberleri: Bolu'da kendisini eve kilitlediği öne sürülen kadın, balkondan giren polis ekiplerince dışarı çıkarıldı

24.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:44
Son dakika haberleri: Bolu'da kendisini eve kilitlediği öne sürülen kadın, balkondan giren polis ekiplerince dışarı çıkarıldı

Son dakika haberlerine göre Bolu'da gürültü ihbarı için evine gelen polisle görüşmemek için kapısını kilitlediği öne sürülen kadın, balkondan eve giren ekiplerce dışarı çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da gürültü ihbarı için evine gelen polisle görüşmemek için kapısını kilitlediği öne sürülen kadın, balkondan eve giren ekiplerce dışarı çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Şehit Necip Emre Sokak'ta bir apartmanda yalnız yaşayan A.G'nin (46) gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan polis ekipleri, kadınla konuşmak istedi.

Polislerle görüşmek istemeyen A.G, kapısını kilitleyerek balkona çıktı.

İkna çabalarından sonuç alamayan polisler, A.G'nin kendisine zarar verebileceği ihtimali üzerine sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan eve giren polis ekipleri, kadını etkisiz hale getirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen A.G, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Bolu'da kendisini eve kilitlediği öne sürülen kadın, balkondan giren polis ekiplerince dışarı çıkarıldı
Son dakika haberleri: Bolu'da kendisini eve kilitlediği öne sürülen kadın, balkondan giren polis ekiplerince dışarı çıkarıldı
Son dakika haberleri: Bolu'da kendisini eve kilitlediği öne sürülen kadın, balkondan giren polis ekiplerince dışarı çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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