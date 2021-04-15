Son dakika haberi: Boksör kardeşlerin karıştığı kavgada 5 kişi hakkında dava açıldı
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Son dakika haberi: Boksör kardeşlerin karıştığı kavgada 5 kişi hakkında dava açıldı

Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Boksör kardeşlerin karıştığı kavgada 5 kişi hakkında dava açıldı

Son dakika gündem haberine göre Şişli'de geçen yıl bir avukatlık bürosunda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgaya ilişkin, aralarında milli kick boksçu Samet Keser ile kardeşi milli boksör Seyda Keser'in bulunduğu 5 kişi hakkında dava açıldı.

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Şişli'de geçen yıl bir avukatlık bürosunda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgaya ilişkin, aralarında milli kick boksçu Samet Keser ile kardeşi milli boksör Seyda Keser'in bulunduğu 5 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, boksör kardeşler Samet Keser ve Seyda Keser ile Hakkı Kaya, Erdem Aytek ve Ebubekir Nurullah Özdoğan, "müşteki-sanık" olarak yer aldı.

İddianamede, tarafların geçen yıl ekim ayında alacak verecek meselesi nedeniyle hukuk bürosunda bir araya geldikleri, burada çıkan tartışmanın ardından kavga ettikleri aktarıldı.

Sanıkların tamamı hakkında, "silahla tehdit" ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde "silahla kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 9 aydan, 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme, tarafların üzerlerine atılı yaralama suçunun kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde olması ve suçlamaların niteliğini dikkate alarak, görevsizlik kararıyla iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 3 Haziran'da yapılmasını karara bağladı.

Öte yandan, haklarında dava açıldığı tebliğ edilen 5 müşteki sanığın kendi aralarında uzlaştıklarını gerekçe göstererek, mahkemeye şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildiren dilekçe sundukları öğrenildi. Sanıklar açılan kamu davası kapsamında 3 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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