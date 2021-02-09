Son dakika haberi! Boğaziçi Üniversitesi olayları... 179 şüphelinin terör suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle 192 eylemde gözaltına alınan 627 kişiden 179 şüphelinin, terör suçlarından adli sicil kayıtları olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında 66 yaşında bir kişi de var.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan bazı göstericilerin yeniden eylemlere katılması nedeniyle, birkaç kez gözaltına alındıkları, bu nedenle toplam gözaltı sayısının 725 olarak da gözüktüğü bildirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şüpheliler arasında terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) eş başkanı ve yönetici seviyesinde örgüt üyeleri olduğu belirtildi.

TERÖR SUÇLARINDAN ADLİ KAYITLARI VAR

Terör örgütlerinin gençlik yapılanmaları içinde yer alan ve emniyetin takibinde olan bazı göstericilerle ilgili güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, göstericiler arasında yer alan D.B.'nin, terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun (SGDF) eş başkanı olduğu, örgütün faaliyetleri kapsamında birçok kez gözaltına alındığı, Ocak ayında da tutuklandığı belirtildi. Yine göstericiler arasında SGDF içinde faaliyet yürüten ve bu nedenle daha önce birden fazla kez gözaltına alınan T.K'nın da bulunduğu bildirildi. M.Ö. isimli başka bir şüphelinin de TKP-ML örgütünün gençlik yapılanmasında aktif görevde olduğuna dikkat çeken güvenlik kaynakları, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinden önce, örgüt faaliyeti kapsamında birçok kez gözaltı işlemi yapıldığını kaydettiler.

66 YAŞINDA BİR KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Göstericiler arasında yer alan 66 yaşında S.K'nın Samsun'da terör örgütü PKK/KCK yapılanması ve sol örgütlerin eylemlerine katıldığının tespit edildiği, daha önce bir çok kez gözaltına alındığı belirlendi. Terör örgütü MLKP yanlısı Sosyalist Kadın Meclisleri Grubu üyesi 49 yaşındaki S.G'nın da daha önce pek çok kez gözaltına alındığı, 2007 yılında da yine aynı eylemler nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 41 yaşındaki Ş.T.'nin terör örgütü MLKP'nin açık alan yapılanması ESP'nin Genel Başkanı olduğu, yine daha önce pek çok eylem nedeniyle gözaltına alındığı tespit edildi. Terör örgütü TKP-ML'nin açık alan yapılanmasında görevli, daha önce birçok kez gözaltına alınan 35 yaşındaki C.A.'nın da, 2013 yılında Gezi eylemlerinde "terör örgütü propagandası yapmak, yaralama, silahlı terör örgütüne üye olmak, mala zarar vermek, memura görevini yaptırmamak" suçlarından tutuklandığı bildirildi. P.T. isimli 32 yaşındaki bir eylemcinin MLKP terör örgütü içerisinde İstanbul sorumluları arasında faaliyet yürüttüğü, 2013'te Gezi, 2018 yılında ise MLKP eylemleri kapsamında tutuklandığını belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk