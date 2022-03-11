Son dakika haberi | BM'den Rusya'ya "sivillere yönelik saldırılar ve misket bombası kullanılması savaş suçu" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya- Ukrayna savaşında sivil kayıpların her gün arttığını belirterek, Rus yetkililere "sivillere ve sivil nesnelere yönelik saldırılar ile misket bombası kullanılmasının savaş suçu teşkil edebileceği" uyarısında bulundu.

Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, savaşın patlak verdiği 24 Şubat'tan bu yana 549 sivilin öldüğünü ve 957 sivilin de yaralandığını, gerçek rakamın ise çok daha yüksek olabileceğini vurguladı.

Ukrayna'da nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Rusya'nın ayrım gözetmeyen saldırıları sonucu sivillerin öldüğünü veya sakatlandığını aktaran Throssell, füze, ağır top mermileri, roket ve hava saldırıyla sivillerin hedef alındığını bildirdi.

Throssell, okul hastane ve ana okullarının da vurulduğunu ve sonucun yıkıcı olduğunu vurgulayarak, "Rus makamlarına, sivillere ve sivil nesnelere yönelik saldırıların yanı sıra kasaba ve köyleri hedef alan sözde alan bombardımanı ve diğer ayrım gözetmeyen saldırı çeşitlerinin uluslararası hukuka göre yasak olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

"Ayrıca, yerleşim bölgeleri de dahil olmak üzere, Rus kuvvetlerinin birkaç kez misket bombası kullandığına dair güvenilir raporlar aldık." diyen Throssell, bu tür silahların gelişigüzel kullanımının savaş suçu teşkil edebileceğinin altını çizdi.

Throssell, 24 Şubat'ta hükümet kontrolündeki Donetsk'in Vuhledar bölgesindeki Merkez Şehir Hastanesi'nde bir misket bombası patladığı, 4 sivilin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığı, yine bir misket bombası saldırısında Harkov'un çeşitli bölgelerinde dokuz sivilin öldüğü ve 37 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

"Sağlık kuruluşlarına 26 saldırı yapıldı"

Ukrayna'dan basın toplantısına bağlanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasarevic ise ülkede savaşın başından bu yana hastane ve diğer sağlık kuruluşlarına 26 saldırı yapıldığını ve bu saldırılarda 2'si sağlık çalışanı 12 sivilin öldüğünü ve 8'i sağlık çalışanı 34 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Polonya sınırından toplantıya katılan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Matthew Saltmarsh da Ukrayna'dan kaçan mülteci sayısının 2,5 milyonu geçtiğini anımsattı.

Saltmarsh, ülke içinde ise yaklaşık 2 milyon sivilin yerinden edildiğini tahmin ettiklerini belirterek, "Avrupa'da benzeri görülmemiş bir mülteci hareketi var. Bu, kesinlikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla olanı." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin göç örgütü olan IOM Sözcüsü Paul Dillon ise Ukrayna'dan kaçan mültecilerin 116 binini üçüncü ülke vatandaşlarının oluşturduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya saldırısını sürdüren Rus ordusu, Harkiv'e bağlı Oskilska bölgesinde psikonörolojik yatılı okulu vurmuştu.