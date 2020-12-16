Son dakika haberi! Bitlis'te, teröristlerin tuzakladığı roketatar ve anti personel mayını ele geçirildi
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Son dakika haberi! Bitlis'te, teröristlerin tuzakladığı roketatar ve anti personel mayını ele geçirildi

16.12.2020 22:00 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:04
Son dakika haberi! Bitlis'te, teröristlerin tuzakladığı roketatar ve anti personel mayını ele geçirildi

Son dakika haberine göre BİTLİS kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır roketatar ve anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

BİTLİS kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır roketatar ve anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'e bağlı Sarıkonak köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım- 16 Sehi Ormanları Şehit J. Er Kadir Güler 2020- 07' adıyla operasyon düzenledi. Operasyonda, arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır 1 roketatar mühimmatı, 1 anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler, yapılan incelemenin ardından olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.


Son dakika haberi! Bitlis'te, teröristlerin tuzakladığı roketatar ve anti personel mayını ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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