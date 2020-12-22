Bitlis'te toprağa gizlenmiş patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
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Bitlis'te toprağa gizlenmiş patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

22.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:12
Bitlis'te toprağa gizlenmiş patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, merkeze bağlı Yukarıbalcılar köyü ile Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon düzenlendi.

"Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-12" ve "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-206" adı verilen operasyonlarda tespit edilen sığınakta toprağa gömülü halde mazot ile güçlendirilmiş 20 kilogram amonyum nitrat, 6 dolu büyük mutfak tüpü, 300 büyük pil, 6 leşker kıyafeti, fırın, düdüklü tencere, 2 kürek, kazma, 2 çekiç, 3 murç, 765 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis ve Mutki Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Bitlis'te toprağa gizlenmiş patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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