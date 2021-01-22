Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı
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Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı

22.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:44

Aydın'da emekli polis, ilçede atık kağıt toplayan şahsı, kağıtları kendisi toplamak istediği için pompalı tüfekle kurşunladı. Hastaneye kaldırılan kağıt toplayıcısının hayati tehlikesi devam ederken, 1 liralık kağıt için yaşanan kurşunlanma anı kameraya yansıdı.

Köşk ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, emekli polis olduğu öğrenilen Fazıl K., ilçede atık kağıt topladığı öğrenilen Osman G.'ye bugün kağıtları kendisinin alacağını belirtti. Fazıl K. kağıtları Osman G.'nin topladığını öğrenince şahısla tartıştı.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Bir süre sonra kendisine ait minibüsle meydana gelen Fazıl K., Osman G.'yi görünce aracından inip pompalı tüfekle şahsı kurşunladı.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Osman G., kanlar içinde yere yığıldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam yoğun bakım servisine alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alınan Fazıl K. tutuklandı. Öfkeli şahsın 1 lira tutarındaki atık kağıt için Osman G.'yi kurşunlaması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

Haber Yorumları (5)
FUAT EKİNCİ: Emekli polis .nerden baksan 4500 tl alır.senin ne işin var copculukte
Cevap Yaz 2 12 Yayından Kaldır
ŞAKA: 4500 mü ? bilmediğin konu halkımda yorum yapma arslan
Yayından Kaldır
D: ŞAŞIRMADIM POLİS
Cevap Yaz 23 21 Yayından Kaldır
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500
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