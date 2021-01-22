Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı

Aydın'da emekli polis, ilçede atık kağıt toplayan şahsı, kağıtları kendisi toplamak istediği için pompalı tüfekle kurşunladı. Hastaneye kaldırılan kağıt toplayıcısının hayati tehlikesi devam ederken, 1 liralık kağıt için yaşanan kurşunlanma anı kameraya yansıdı.