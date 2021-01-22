Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı
Aydın'da emekli polis, ilçede atık kağıt toplayan şahsı, kağıtları kendisi toplamak istediği için pompalı tüfekle kurşunladı. Hastaneye kaldırılan kağıt toplayıcısının hayati tehlikesi devam ederken, 1 liralık kağıt için yaşanan kurşunlanma anı kameraya yansıdı.
Köşk ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, emekli polis olduğu öğrenilen Fazıl K., ilçede atık kağıt topladığı öğrenilen Osman G.'ye bugün kağıtları kendisinin alacağını belirtti. Fazıl K. kağıtları Osman G.'nin topladığını öğrenince şahısla tartıştı.
POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI
Bir süre sonra kendisine ait minibüsle meydana gelen Fazıl K., Osman G.'yi görünce aracından inip pompalı tüfekle şahsı kurşunladı.
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Osman G., kanlar içinde yere yığıldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam yoğun bakım servisine alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alınan Fazıl K. tutuklandı. Öfkeli şahsın 1 lira tutarındaki atık kağıt için Osman G.'yi kurşunlaması ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL