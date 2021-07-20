Son dakika haberi: Bingöl Valisi bayramda şehit ailesini ziyaret etti

Son dakika haberine göre Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kurban Bayramı nedeniyle şehit Behçet Kisa'nın ailesini ziyaret etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kurban Bayramı nedeniyle şehit Behçet Kisa'nın ailesini ziyaret etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 1995 yılında şehit olan güvenlik görevlisi Behçet Kisa'nın ailesini ziyaret etti. Şehitlere olan minnet ve şükran duygularını ifade eden Vali Ekinci, ailenin ve tüm şehit ailelerinin bayramını tebrik etti.

Vali Ekinci'ye ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat eşlik etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı