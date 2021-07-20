Son Dakika | Bingöl'de hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
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Son Dakika | Bingöl'de hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Son Dakika | Bingöl'de hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bingöl'ün Adaklı ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyü Kuş deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet B. idaresindeki 12 AS 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Son Dakika | Bingöl'de hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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