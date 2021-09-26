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Son dakika haberi! Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

Son dakika haber... ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in 1 Mayıs 2011'de, Pakistan'ın Abbottabad şehrinde öldürüldüğü yer, atıl bir alana dönüştü.

ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in 1 Mayıs 2011'de, Pakistan'ın Abbottabad şehrinde öldürüldüğü yer, atıl bir alana dönüştü.

ABD'nin operasyonunun ardından Pakistan, 2012'de Bin Ladin'in Abbottabad'a bağlı Bilal kasabasındaki gizlendiği evi yıktı.

O tarihten bu yana herhangi bir işlem yapılmayan arazide Bin Ladin'in yaşadığı evin kalıntıları yer alırken, irili ufaklı çöp yığınları da göze çarpıyor.

Çevredekiler, söz konusu arazinin yerli ve yabancılar tarafından sık sık ziyaret edildiğini ve çocuklar tarafından oyun amacıyla kullanıldığını kaydediyor.

Pakistan'ın, söz konusu alanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Son dakika haberi! Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

Son dakika haberi! Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

Son dakika haberi! Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

Son dakika haberi! Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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