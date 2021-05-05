Evinin bahçesinde ölü bulundu, polis intihar şüphesi üzerinde yoğunlaştı

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde bilgisayar teknikeri olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu. Genç adamın ölümüne ilişkin incelemeler sürerken intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde 4 katlı binanın bahçe kısmında gerçekleşen olayda, çevre sakinleri binanın bahçesinde bir erkeğin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yapılan kontrollerde genç adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bilgisayar teknikerliği yaptığı öğrenilen Şen'in bir süredir psikolojik sorunları olduğu bilgisine ulaşılırken intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin netleşmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı