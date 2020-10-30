Beyoğlu'nda karantina ihlali yapan kurye, polis ekiplerince evine götürüldü
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Beyoğlu'nda karantina ihlali yapan kurye, polis ekiplerince evine götürüldü

30.10.2020 04:29 | Son Güncelleme: 30.10.2020 05:25

Beyoğlu'nda polis ekiplerince yapılan uygulama kapsamında, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen kurye evine götürüldü.

Beyoğlu'nda polis ekiplerince yapılan uygulama kapsamında, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen kurye evine götürüldü.

Karaköy Meydanı'nda uygulama yapan trafik polisleri bir restoranda çalışan motosikletli kuryeyi durdurdu. Belgeleri kontrol eden ekipler, kuryenin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Yapılan sorgulamada, kurye Adem İ'nin temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.

Polis ekipleri, bunun üzerine kurye hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Adem İ. daha sonra karantinada kalması için asayiş ekiplerince evine götürüldü.

Kuryenin sürdüğü motosiklet ise başka bir restoran çalışanı tarafından olay yerinden alındı.

Beyoğlu'nda karantina ihlali yapan kurye, polis ekiplerince evine götürüldü
Beyoğlu'nda karantina ihlali yapan kurye, polis ekiplerince evine götürüldü
Beyoğlu'nda karantina ihlali yapan kurye, polis ekiplerince evine götürüldü
Beyoğlu'nda karantina ihlali yapan kurye, polis ekiplerince evine götürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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