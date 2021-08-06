Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Beyoğlu'nda, aralarında husumet bulunan iki kişi arasındaki silahlı kavgada, bir kişi kalbinden vurularak ölürken bir kişi de yaralandı.

Beyoğlu'nda, aralarında husumet bulunan iki kişi arasındaki silahlı kavgada, bir kişi kalbinden vurularak ölürken bir kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vurulan iki kişinin yerde yatması ve çevredekilerin yaralılara yardım etmesi yer aldı.

Tarlabaşı Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak'ta geçtiğimiz çarşamba günü saat 08.00'de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunun Ahmet Akın ile Mahmut Işık sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Mahmut Işık, belinden tabancasını çıkararak Ahmet Akın'ı ayağından, Murat Imrak'ı da kalbinden vurdu. Zanlı Mahmut Işık, olayın ardından kaçarken, sokak sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerası ve cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Işık'ın cebindeki silahı çıkararak Ahmet Akın ve Murat Imrak'ı vurması görülüyor. Zanlı olay yerinden kaçarken yaralılar kaldırıma yatarak yardım bekliyor. Yaralılara ilk yardımı çevredekiler yapıyor. Kimi kalp masajı yaparken kimi de ayaklarını yukarıya kaldırıyor. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Imrak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Haluk Levent İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 13:43:06. #1.16#

title