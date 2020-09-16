Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın çıktı
Bir son dakika haberine göre Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinin bodrum katında yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
16.09.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:38
Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
PARATONER İMALATHANESİNDE BAŞLADI
Haramidere'deki bir sanayi sitesinde, saat 10.00 sıralarında tekstil firmasının da bulunduğu dört katlı binanın bodrumundaki paratoner imalatı yapılan iş yerinde yangın çıktı. İş yeri tahliye edilirken ortalığı bir anda duman kapladı.
ALEVLERE MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Kaynak: AA